Standard weigert 8 miljoen voor Cimirot 12 juni 2018

Acht miljoen euro. Dat bedrag wilde het Saoedische Al Ahli neerleggen voor Standard-middenvelder Gojko Cimirot (25). Maar de Bosnische international mag niet vertrekken van het Luikse bestuur. Tijdens de winterstop legden de Rouches 2,5 miljoen op tafel voor Cimirot, die indruk maakte in zijn eerste maanden op Sclessin. Hij zou om en bij de twee miljoen euro per jaar kunnen verdienen in Saoedi-Arabië. Intussen zou Standard de piste van Zakaria Bakkali verlaten hebben. De Rouches hoopten de flankspeler voor de competitiestart vast te leggen, maar het dossier zit voorlopig muurvast. (FDZ/SJH)