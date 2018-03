Standard voorziet fandorp 16 maart 2018

Zaterdag tussen 16u en 19.30u is er opnieuw een supportersdorp van de Rouches in Brussel - op de Boulevard du Centenaire naast het Atomium. Er wordt animatie voorzien, net als drank- en eetstanden én de toegang is gratis. Standard-speaker Jacques Massart zal ook aanwezig zijn. (FDZ)