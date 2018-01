Standard vertrekt als eerste 00u00 0

Vroege vogels bij Standard. Na een weekje vakantie vertrokken ze vanochtend rond 4 uur in Luik naar de luchthaven van Zaventem. Met als eindbestemming Marbella - hun vlucht vertrok rond half zeven. In Spanje bereiden de Rouches zich voor op het slot van de competitie. Ricardo Sá Pinto neemt in principe 27 spelers mee op stage, waaronder enkele jongeren. Alexander Scholz en Orlando Sá sluiten in Marbella aan de bij de groep. De Deen is al ter plaatse, de Portugees is met vakantie op een kleine tweehonderd kilometer van de stageplaats. Vanmiddag staat er een eerste training gepland. Op het einde van de stage speelt Standard een oefenwedstrijd tegen het Duitse Fortuna Düsseldorf. (FDZ)