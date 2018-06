Standard trekt belofteninternational Bastien aan 12 juni 2018

00u00 0

Samuel Bastien (21) tekent vandaag of uiterlijk morgen een contract bij Standard. De belofteninternational voetbalde bij de jeugd al voor de Rouches, maar hij verhuisde op jonge leeftijd naar Anderlecht. Daar mocht hij op 17-jarige leeftijd één keer invallen bij de eerste ploeg. Op 6 december kwam hij na de rust in op het veld van Moeskroen, waar hij de schade mee wist te beperken (4-2) na een vroege 3-0. In de zomer van 2015 verkaste Bastien naar het Italiaanse Avellino. Nog een jaar later ging hij aan de slag bij Chievo. Het voorbije seizoen kwam hij daar 21 keer in actie in de Serie A.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN