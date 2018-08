Standard rondt komst Oulare af 24 augustus 2018

Standard rondde gisteren de komst van Obbi Oulare (22) af. De Rouches huren hem tot het einde van het seizoen van Watford en bedongen ook een aankoop-optie bij de Engelse club. Zo slaan Oulare enPreud'homme de handen opnieuw in elkaar. Mogi Bayat en Oulare's makelaar Peter Verplancke rondden de deal gisteren-namiddag af in de kantoren van Sclessin. Zo is Oulare aan zijn vierde club op uitleenbasis toe sinds hij in 2015, op 31 augustus, Club Brugge voor 8 miljoen euro verliet. Zulte Waregem, Willem II en Antwerp huurden hem ook al van de Hornets. De Great Old had ook nu opnieuw interesse om hem net als vorig seizoen te huren, maar grijpt naast de spits van 1m94. Na aandringen van Michel Preud'homme koos Oulare voor Standard. De twee werkten al samen bij Club Brugge en de jonge aanvaller kende bij blauw-zwart zijn beste periode tot dusver. (SJH/VDVJ)

