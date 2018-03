Standard pakt 8 miljoen Topschutter Sá toch naar China 01 maart 2018

Orlando Sá (29) trekt dan toch naar China. De topschutter van Standard tekende een contract voor 2,5 jaar bij Henan Jianye, een laagvlieger in de Chinese Super League. Het was een bod dat de Rouches niet konden weigeren. Acht miljoen euro krijgen ze voor de Portugese aanvaller die eind augustus 2016 transfervrij werd gehaald. Met het vertrek van Sá boet Standard wel in aan kwaliteit. Hij was dit seizoen al goed voor tien doelpunten in 24 wedstrijden. De aanvaller lag goed binnen de club én bij de fans. Zij reageren ontgoocheld op het vertrek van de Portugees. Een verlies in volle strijd voor play-off 1 en met het oog op de bekerfinale tegen Racing Genk. Maar het Luikse bestuur koos eieren voor zijn geld. Het sportieve daarbij van ondergeschikt belang. Sá vliegt in principe vandaag naar China. De Portugees zal om en bij drie miljoen euro per jaar verdienen bij Henan Jianye. (FDZ)

