Standard - Nancy 1-2 02 juli 2018

Standard verloor afgelopen zaterdag in Rochefort tegen de Franse tweedeklasser Nancy. De Rouches kwamen tien minuten voor de rust op voorsprong na een goal van Emond, maar de Fransen keerden de situatie om in de tweede helft. Busin maakte gelijk, Bassi zorgde voor de 1-2. Opvallend: Cavanda speelde mee bij de Rouches. Zijn overgang van Galatasaray is zo goed als afgerond. Ook Miangue kreeg zijn eerste minuten bij Standard. (FDZ)

