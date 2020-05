Exclusief voor abonnees Standard moet verkopen 12 mei 2020

Het wordt een interessante mercato bij Standard, waar de nadruk op verkopen ligt. Sterkhouder Bastien en revelatie Amallah zijn gegeerd in het buitenland en lijken klaar voor een volgende stap. En wat met Laifis en Vanheusden - kunnen ze de belofteninternational houden of keert hij nu al terug naar Inter? Van Orlando Sá en Cavanda werd al afscheid genomen. Veel geld op tafel leggen zit er op dit moment alleszins niet in. De Rouches tonen wel concrete interesse in Ciranni (23) van Moeskroen. (FDZ)