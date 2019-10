Exclusief voor abonnees Standard houdt race met Club spannend 28 oktober 2019

00u00 0

Leider Club Brugge kon gisteren niet verder uitlopen op eerste achtervolger Standard: de kloof blijft 3 punten. Philippe Clement was 'pissed' na het 1-1-gelijkspel, waarin Club weinig kansen kon afdwingen. Standard daarentegen toonde zich tactisch verbluffend en mentaal ijzersterk, en Lestienne en Mpoku blonken uit. Er is dus nog leven in het kampioenschap, ziet onze chef voetbal. De strijd met de Rouches zal Club scherp houden - waarvoor dank, Standard.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen

Meer over Standard

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Club