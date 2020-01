Exclusief voor abonnees Standard haalt Israëlische middenvelder 16 januari 2020

Eden Shamir (24) wordt de nieuwe verdedigende middenvelder van Standard. De Israëli komt over van Hapoel Be'er Sheva. Vandaag legt hij in principe zijn medische testen af. Als die goed zijn, kan hij een contract voor 3,5 seizoenen tekenen. Shamir is een kuitenbijter: technisch niet de allersterkste, maar wel met een grote motor. Hij moet in Luik de concurrentie aangaan met het duo Cimirot-Bastien. Standard betaalt zo'n 1,8 miljoen euro voor Shamir. (FDZ)