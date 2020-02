Exclusief voor abonnees Standard favoriete tegenstander van Mbokani 22 februari 2020

Dieumerci Mbokani 'tire à blanc', hij schiet losse flodders. Tien competitiematchen op rij zit hij nu zonder veldgoal. Geen paniek echter, want vandaag trekt de Congolose Gouden Stier naar Sclessin. Daar kijkt hij Standard in de ogen, zijn favoriete tegenstander. In heel zijn carrière was hij tegen geen enkel team goed voor zoveel goals (9) en assists (6). Bovendien deed hij dat in slechts 13 matchen. Zes keer al speelde hij met Antwerp tegen Standard. Balans: vijf goals, twee assists. De Rouches zijn gewaarschuwd. (MVS)

