Standard denkt aan linksback Højer 26 juni 2020

Standard liet zijn oog vallen op de 25-jarige Deense linksachter Casper Højer van Aarhus. Hij kan het vertrek opvangen van Miangue, die terugkeert naar Cagliari. Højer past in het profiel van een verdediger met offensieve impulsen en zou een uitstekende linkervoet hebben. Maar ook Hamburg, Brøndby en enkele Turkse clubs zijn geïnteresseerd. In Denemarken is de verwachting dat Højer Hamburg verkiest mochten zij stijgen naar de Bundesliga. Mocht Standard aan het langste eind trekken, heeft Gavory er een geduchte concurrent bij. (FDZ)