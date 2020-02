Exclusief voor abonnees Standard-Club woensdag, Antwerp-Genk donderdag door storm Ciara 10 februari 2020

En plots was Anderlecht de winnaar van het weekend. In overleg met de rechtenhouders en de lokale overheden zijn de competitieduels in 1A van zondag afgelast - storm Ciara was de spelbreker. Door de overvolle kalender was er finaal geen andere mogelijkheid dan midweekvoetbal. Op woensdagavond om 20.30 uur is er Standard-Club Brugge

