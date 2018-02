Standard-Club: 20.000 tickets de deur uit 06 februari 2018

00u00 0

Gisteren waren er 20.000 tickets verkocht voor Standard-Club, de return in de halve finale van de beker donderdag om 20.45u. Wellicht zal dat aantal de komende dagen nog oplopen. In ideale omstandigheden wordt de match voor een uitverkocht stadion gespeeld, al is het zeer de vraag of dat zal lukken, aangezien het een weekdag met een laat aanvangsuur betreft. (WDK/TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN