Standard breekt met Sá en Cavanda 08 mei 2020

Standard heeft de contracten van Orlando Sá (31) en Luis Pedro Cavanda (29) verbroken. Ze pasten al een tijdje niet meer in de Luikse plannen. Beiden hadden nog een contract tot 2021. Na een korte periode bij het Chinese Henan Jianye keerde Sá in 2018 terug naar Luik, waar hij eerder goed was voor 30 goals in 62 wedstrijden. Zijn tweede passage was een mislukking. Afgelopen maand liet Sá zich nog opmerken toen hij hard uithaalde naar de Belgische corona-aanpak. Ook voor rechterflankverdediger Luis Pedro Cavanda is geen plaats meer. Hij kwam in 2018 over van Galatasaray en speelde 60 matchen voor Standard. (KDZ)