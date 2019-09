Exclusief voor abonnees Standard boven op zowat elk vlak 24 september 2019

Standard boven in de Jupiler Pro League. Niet alleen in de stand, maar ook als we kijken naar de statistieken.

Zondagmiddag was Aleksandar Boljevic al de negende doelpuntenmaker van Standard dit seizoen. Geen enkele andere club doet beter of zelfs evengoed. Bovendien hebben de Rouches de meeste spelers met een voet in een goal, de meeste verschillende assistgevers én de meeste spelers die al minstens één keer gescoord hebben en minstens één assist gegeven hebben.

En Standard scoorde dan ook nog eens het vaakst van allemaal dit seizoen (13 keer thuis, 7 keer uit).

Iedereen is mee met het plan van Preud'homme. Na een jaartje zwoegen, lijkt het erop dat de Luikenaars de werkwijze van Preud'homme onder de knie hebben - they trust the process op Sclessin.

Vooral: de spelers hebben er zich bij neergelegd dat ze best meedenken en taken uitvoeren als ze willen spelen.

Mister 68,75%

De meest beslissende speler in de Jupiler Pro League tot dusver is Dieumerci Mbokani. Met maar liefst zes goals en vijf assists is hij voor 68,75% betrokken bij de doelpunten van Antwerp. Prachtige cijfers. Dieu blijft Dieu - goddelijk om hem in je ploeg hebben.

Ook Stef Peeters (57,1%) en Morioka en Sakala (allebei 45,45%) zijn een beslissende factor voor hun teams Cercle Brugge, Charleroi en KV Oostende.

Voorts is het nog opmerkelijk dat er dit seizoen bij Waasland-Beveren nog geen enkele speler in geslaagd is om meer dan één keer beslissend te zijn. Vijf verschillende doelpuntenmakers en drie assistgevers voor vijf gemaakte doelpunten. (FDZ/JSe)