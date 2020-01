Exclusief voor abonnees Standard bood op Van Damme 15 januari 2020

Standard heeft geprobeerd om Joachim Van Damme (29) naar Sclessin te halen. De Rouches zijn op zoek naar een nieuwe 'zes' en zien in de middenvelder van KV Mechelen hun gedroomde kandidaat. Groot, sterk, linksvoetig en een aanjager. Van Damme speelde bovendien een uitstekende wedstrijd in de 1-2-overwinning van Malinwa eerder dit seizoen in Luik. Standard bood naar verluidt een bedrag van iets meer dan 700.000 euro, wat ze later nog verhoogden, KV Mechelen weigerde. Afwachten of de Rouches het bedrag nog eens zullen verhogen. Dat is twijfelachtig, zeker nu Van Damme geblesseerd is. Hij is vier tot zes weken uit met een ribbreuk. Pittig detail: vrijdagavond staat KV Mechelen-Standard op het programma. (FDZ/PJC/ABD)