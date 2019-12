Exclusief voor abonnees Standard bestraft eigen fans 03 december 2019

00u00 0

Opmerkelijk: Standard straft zijn eigen fans voor de komende twee uitwedstrijden. De Ultras en het sfeervak PHK zijn niet welkom in Moeskroen en Waasland-Beveren. "Na de vastgestelde buitensporigheden in Guimarães afgelopen donderdag - het gebruik van pyrotechnisch materiaal, het gooien van rookbommen op het veld en het vernielen van 36 zitjes - hebben we beslist hen te sanctioneren", aldus de club in een communiqué. "Zonder dat we de zware sancties van UEFA al kennen." (FDZ)

