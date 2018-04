Stanciu scoort opnieuw 03 april 2018

00u00 0

En of Nicolae Stanciu herleeft bij Sparta Praag. Afgelopen weekend scoorde hij al zijn vierde goal voor de Tsjechische recordkampioen sinds zijn komst tijdens de winterstop. De Roemeen schoot in de scrimmage beheerst binnen. Zijn doelpunt zou uiteindelijk een gelijkspel opleveren - 1-1 tegen Teplice. Praag staat op een teleurstellende 6de plaats in het klassement. (FDZ)