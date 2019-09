Exclusief voor abonnees Stan Van Samang schrijft muziek tegen zure busreizigers 03 september 2019

Zelf schitterde hij als zanger in 'Steracteur Sterartiest' en 'Liefde voor muziek', maar een eigen programma presenteerde Stan Van Samang (40) nog nooit. Daar brengt hij vanavond verandering in met 'Studio Stan', het VTM-programma waarin hij mensen met een bijzonder verhaal een eigen single laat opnemen in de prachtige DAFT Studios in Malmedy. "Muziek gaat altijd over emoties", zegt Stan. "Soms heel klein, soms heel groot. Altijd zuiver en oprecht. Ik dien graag als luisterend oor voor wat al die mensen te vertellen hebben."

