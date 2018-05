Stan Van Samang maakt muziekprogramma voor VTM 25 mei 2018

00u00 0

VTM is begonnen met de opnames van haar versie van het Britse 'The Recording Studio's'. Daarin maken onbekende mensen een liedje over hun leven. Stan Van Samang zal de kandidaten begeleiden.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN