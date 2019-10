Exclusief voor abonnees Stam stapt zelf op bij Feyenoord 29 oktober 2019

00u00 0

Jaap Stam (47) is na 18 wedstrijden opgestapt als coach van Feyenoord. Hij maakte zijn beslissing bekend een dag na de 4-0-nederlaag in de Klassieker bij Ajax. Feyenoord staat op een twaalfde plaats in de Eredivisie. Stam verloor vijf van zijn achttien wedstrijden als coach van Feyenoord. Er waren verder zeven zeges en zes gelijke spelen. Stam geeft aan dat het "bepaald geen gemakkelijk besluit is geweest. Ik heb er goed en lang over nagedacht. Mijn uiteindelijke conclusie is dat het beter voor de club, de spelers en mezelf is dat ik een stap opzij zet."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu