Stallucht 12 april 2018

De oorzaak van lentesmog is een

combinatie van luchtvervuiling door

het verkeer en ammoniak die vrijkomt

nu de boeren hun velden bemesten.

Frans Fierens van leefmilieu roept op

tot maatregelen rond bemesten en

emissie-arm stallen, en zo nodig tot

inkrimpen van de veestapel. Dat is de

wereld op zijn kop. Zou men niet beter

het verkeersbeleid even streng maken

als het huidige mestbeleid? Het is

weeral de schuld van een kleine minderheid

terwijl het gros van de bevolking

verantwoordelijk is voor te hoge

concentraties fijn stof. Mijn jongste

zoon heeft astma en er werd hem door

specialisten veel buitenlucht aange -

raden, alsook stallucht. Zo schadelijk

zal stallucht dan ook weer niet zijn.

Xavier Hemeryck, Kortemark

