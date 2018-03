Stallone Limbombe keert terug naar AA Gent 27 maart 2018

Officieel wil niemand het al bevestigen. Michel Louwagie noemt het zelfs "een moeilijk dossier". Maar Stallone Limbombe - gisteren 27 geworden - is wel degelijk op de weg terug naar AA Gent. De pijlsnelle flankaanvaller van Antwerp legde naar verluidt zijn medische en fysieke testen al af bij de Buffalo's. Meer nog, speler en club zijn het al met elkaar eens om opnieuw samen te werken. De broer van Rode Duivel Anthony speelde eerder al in de jeugd van AA Gent. De belofteploeg bleek toen, in 2010, zijn eindstation. Na omzwervingen bij Jong PSV, het Spaanse Cultural Leonesa, het bescheiden Oosterzonen en Antwerp FC komt Limbombe - die ook op interesse van Genk kon rekenen - via de grote poort terug naar AA Gent. De club anticipeert zo op een vertrek van WK-ganger Moses Simon, waarbij Kalu naar de linkerflank kan verhuizen.

