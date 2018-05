Stallone Limbombe: 3 jaar AA Gent 24 mei 2018

00u00 0

Stallone Limbombe heeft een contract voor drie jaar getekend bij AA Gent. We konden u de transfer van de 27-jarige flankspeler al een tijdje geleden aankondigen, maar nu is de overgang ook officieel. Vandaag wordt Stallone Limbombe als aanwinst voorgesteld door AA Gent. De broer van Club Bruggespeler Anthony Limbombe was einde contract bij Antwerp, waar hij het voorbije seizoen 6 keer scoorde in 22 matchen. De kans is groot dat AA Gent deze zomer met Moses Simon ook een flankspeler verliest. (RN)