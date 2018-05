Stalker valt zelfs tolk tijdens verhoor lastig 29 mei 2018

Een Indonesische man uit Merelbeke die terechtstond voor stalking via sociale media, kon het bij de verhoren zelfs niet laten om zijn eigen tolk lastig te vallen. De man werd twee jaar geleden verliefd op een jongere collega en bestookte haar al die tijd met liefdesverklaringen en fotocollages. Hij riskeert een straf met uitstel onder strenge voorwaarden, maar heeft de boodschap duidelijk nog niet begrepen. Nadat de man zei dat een liefdesverklaring via sociale media volgens hem niet crimineel is, maakte de rechter zich zorgen. Bij één van de verhoren had de man zijn eigen tolk namelijk al gevraagd of zij op sociale media zit en of hij haar vriend mocht worden op Facebook. "Heeft meneer geen nood aan professionele hulp?", vroeg de rechter zich af. Op 25 juni volgt de uitspraak. (WSG)

