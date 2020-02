Exclusief voor abonnees Stalker steekt ex neer op trein 14 februari 2020

In Sint-Genesius-Rode is een jonge vrouw gisterochtend op de trein neergestoken door haar ex. Slachtoffer Fanny Appe uit Eigenbrakel werd al maanden gestalkt door de man. Twee weken geleden probeerde hij haar nog aan te rijden met zijn auto en de vrouw diende al meermaals een klacht in. "Maar niemand hielp me, er veranderde niets", getuigde ze enkele uren na de steekpartij. De dader was gisteravond nog op vrije voeten. "Er mag écht niet meer zo licht over dit soort klachten gegaan worden. Ik vreesde dat dit vroeg of laat ging gebeuren. Hij had me kunnen vermoorden."