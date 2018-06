Stalker schooldirectrice opnieuw veroordeeld 27 juni 2018

Een 54-jarige man uit Dibeek die de directie van een basisschool belaagde, is opnieuw veroordeeld - tot 9 maanden cel dit keer. Sinds de dag dat zijn oudste kind zijn eerste stappen op basisschool 'De Vlinder' zette, had de man over van alles en nog wat klachten. Zo was de helling naar een toegangspoort te steil en eiste hij dat alle kinderen hun nagels ultrakort zouden knippen nadat een kind iemand had gekrabd. Eind 2016 werd de man daarom al eens veroordeeld tot een celstraf met uitstel. Hij tekende beroep aan en ging vooral verder met het lastigvallen van de school. Telkens opnieuw vond hij nieuwe zaken die veranderd moesten worden. Zo eiste hij dat de formele toestemming werd gevraagd van alle ouders wiens kinderen op de site van de school prijkten. Ook kon hij zich niet vinden in de stemprocedures voor de schoolraad. "Het moet voor eens en voor altijd stoppen", beklemtoonde de rechter. Het einde van zijn activiteiten zal dit niet zijn. Zijn vorige veroordeling wordt volgend jaar behandeld voor het hof van beroep. (WHW)

