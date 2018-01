Stalker Laura Lynn krijgt alcoholverbod 20 januari 2018

00u00 0

De man die Laura Lynn stalkte, is in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel. De 42-jarige Poperingenaar moet zich wel psychisch laten begeleiden, mag geen alcohol meer drinken of contact hebben met de zangeres. Dat is een mildere straf dan in eerste aanleg. De stalking - een enorme stroom van vulgaire berichtjes - tegen de zangeres en haar vriend Matthias Lens begon nadat P.V. Laura Lynn ontmoette na een optreden. De feiten hielden weken aan, zelfs nadat haar Facebookaccount diverse keren werd verwijderd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN