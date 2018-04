Stalker belaagt vrouw via 180 Facebookprofielen 18 april 2018

Een man uit Borgerhout riskeert 2 jaar cel voor een zwaar geval van stalking. Het slachtoffer, een dame uit Laakdal, had de 57-jarige Guido P. in 2016 al voor de rechtbank gesleept, maar ondanks zijn voorwaardelijke celstraf van 10 maanden maakte de man liefst 180 valse Facebookprofielen aan om de vrouw te blijven belagen. "Hij benadert niet alleen het slachtoffer via de sociale media, maar ook haar vrienden en collega's", aldus het Openbaar Ministerie dat aandringt op een effectieve celstraf. Als de rechter toch een voorwaardelijke celstraf oplegt, wil de aanklager daar een absoluut contactverbod aan koppelen. (JVN)