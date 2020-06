Exclusief voor abonnees Stalen uit Tour 2017 hertest: "Nooit veilig" 02 juni 2020

00u00 0

"Een waarschuwing voor alle atleten", zo noemt dopingexpert Peter Van Eenoo (UGent) de hertests van bloed- en urinestalen van wielrenners uit 2016 en 2017 bij VTM Nieuws. De tests komen er op vraag van de UCI en worden uitgevoerd door de onafhankelijke Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) in de nasleep van de bloeddopingzaak 'Operatie Aderlass', die onder meer ex-profs Petacchi en Hondo viseerde. Vooral de stalen van de Tour 2017 wekken interesse op. "Het geeft het signaal dat men nooit 'veilig' is en dat het nooit te laat is om dopingzondaars te pakken. Dopinglabs beschikken over almaar beter methodes. Substanties die vroeger moeilijk opspoorbaar waren, zijn dat nu plots wel. Ik heb een vermoeden over welke producten het kan gaan. Het gaat dan vooral om producten die niet op de farmaceutische markt waren of zijn, maar waarvan we weten dat ze werden gebruikt." (NVE/MCA)

