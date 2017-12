Stalen tien jaar bewaard 00u00 0

In januari 2015 werd de bewaring van bloed- en urinestalen en de verjaring van dopinginbreuken opgetrokken van acht naar tien jaar, maar omdat Peking (2008), Londen (2012) en Sotchi (2014) van vóór die beslissing dateren, is voor die Spelen de termijn van acht jaar van toepassing. Aan de podia van Peking zal nu in principe niets meer veranderen, die termijn verliep in augustus 2016. De stalen van Londen kunnen tot de zomer van 2020 hertest worden, die van Sotchi tot februari 2022. Rio valt al onder de nieuwe code: die stalen worden tot de zomer van 2026 bewaard. (VH)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee