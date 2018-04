Stal Amerikaanse ster zijn liedje? 03 april 2018

00u00 0

Ian Thomas verslikte zich onlangs ook in zijn vegan ontbijtgranen. De zanger ontdekte dat het nieuwste nummer van superster Tinashe opvallend veel gelijkenissen vertoont met één van zijn liedjes. In juli 2017 lanceerde Ian 'Go Wild', een frisse zomersingle die niet zoveel airplay kreeg. Sinds dit weekend haalt het nummer wel volop de radiozenders, maar dan wel in de versie van de Amerikaanse Tinashe - bekend van de hits '2 On' en 'All Hands On Deck'. Haar nieuwste 'Me So Bad' werd op YouTube inmiddels al meer dan een miljoen keer beluisterd. Peter Muls, intussen de ex-manager van Ian Thomas, heeft een Amerikaans advocatenkantoor ingeschakeld. "Ik was net zo verbaasd als Ian", klinkt het. "Dit is vooral een gevoel van machteloosheid." (EDA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN