Exclusief voor abonnees Stakingsweek op komst in Nederland 27 mei 2019

00u00 0

Morgen en woensdag gaat Nederland plat. De vakbonden hebben aangekondigd dat er morgen vrijwel geen openbaar vervoer zal zijn en de spoorwegmaatschappij NS raadt aan om niet naar de stations te komen. Op de wegen worden lange files verwacht. De stakingsacties worden woensdag gevolgd door een 24-urenactie in tal van sectoren, waaronder metaal, industrie, bouw en de sociale werkvoorziening. Stakingen in de zorg, bij de overheid en in het onderwijs zullen minder ingrijpend zijn. De voor Nederland uitzonderlijke week van vakbondsacties komt er nadat het overleg over het pensioenstelsel tussen de bonden en de regering strop liep. De bonden eisen dat de pensioenleeftijd niet wordt verhoogd en dat pensioenen meestijgen met de inflatie. Mensen die zwaar werk doen, moeten eerder kunnen stoppen. Tegemoetkomingen van premier Mark Rutte bleken niet voldoende.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis