Stakingen wegen op verkoop Carrefour België 12 april 2018

00u00 0

De stakingen waarmee Carrefour België begin dit jaar geconfronteerd werd, hebben hun effect niet gemist. De retailer zag de (vergelijkbare) omzet in het eerste kwartaal met 1,6% terugvallen. Ook inclusief nieuwe winkels bleef de omzet 0,4% lager (tot 1,022 miljard euro) dan vorig jaar. Carrefour België kondigde in januari een nieuw herstructureringsplan aan, waarbij 1.200 jobs dreigen te verdwijnen. Dat leidde tot stakingsacties bij het personeel, en een aantal supermarkten ging ook enkele dagen dicht. In vergelijking met de rest van de groep blijft België een zwak broertje. Al blijft ook de wereldwijde omzet van 20,77 miljard euro (+2,6%) achter op de verwachtingen. Want de Franse thuismarkt stelde met een groei van 0,9% eveneens teleur. Oorzaak is de aanhoudende malaise bij de hypermarkten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN