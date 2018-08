Staking met een geurtje lijkt nog niet voorbij 09 augustus 2018

00u00

Het ziet ernaar uit dat de Gentse voetpaden nog wat langer bezaaid zullen zijn met huisvuil en ander afval. Ook de openbare vuilnisbakken puilen inmiddels uit. De vakbonden en directie van afvalintercommunale Ivago hebben gisteren dan wel een akkoord bereikt, maar dat moet nog worden goedgekeurd door de achterban. En aangezien maar één van de drie vakbonden echt achter de tekst staat, is de kans groot dat die wordt weggestemd. In dat geval duurt de staking met een geurtje voort. Nochtans zijn alle concrete eisen - meer bijstand bij grote hitte, zonnecrème factor 50 in plaats van 30 - ingewilligd. Hét heikele punt blijft echter het vermeende gebrek aan respect van de leidinggevenden. Die hebben wel toegezegd zich te laten coachen, "om de kloof met de werkvloer te verkleinen". Meelopen met de vuilniskar, zoals ze in 2014 al eens deden, lijkt nu niet aan de orde. (VDS)

