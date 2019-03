Exclusief voor abonnees Staking Leuven Centraal opgeschort 26 maart 2019

De staking in de gevangenis van Leuven Centraal wordt vanaf vandaag opgeschort. Dat is besloten na overleg tussen de overheid en de vakbonden, gisteren op het kabinet van justitieminister Koen Geens (CD&V). Er werd beloofd dat er op korte termijn zes cipiers worden aangeworven. Tegen 1 april kan er een eerste groep van 30 gedetineerden naar Leuven worden overgebracht, uit gevangenissen waar de overbevolking hoog is. De staking was al sinds bezig sinds 16 maart. Aanleiding was de opening van een nieuwe gerenoveerde vleugel in Leuven Centraal, die plaats biedt aan een honderdtal gedetineerden. Volgens de vakbonden waren er te weinig cipiers om de extra gedetineerden aan te kunnen en zou dat ten koste gaan van de veiligheid en het unieke opendeurregime voor gedetineerden dat al 40 jaar bestaat. (ADPW)

