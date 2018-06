Staking in de maak tegen gegarandeerde dienstverlening 16 juni 2018

Maandag om 10 uur vergadert het gemeenschappelijk vakbondsfront over een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen. Dat is vernomen van vakbondsverantwoordelijken Michel Jacobs (CGSP Amio) en Claudine Coupienne (CSC Services publics). Er volgt mogelijk een staking op dinsdag, maar de vakbondsvertegenwoordigers moeten nog kennis nemen van de tekst die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gisteren heeft overmaakt aan de regering.

