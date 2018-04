Staking dreigt bij Lidl België 11 april 2018

00u00 0

Er dreigt een nationale staking in alle filialen van warenhuisketen Lidl. De directie zat gisteren urenlang samen met de vakbonden om te praten over de te hoge werklast. Maar de onderhandelingen leverden geen resultaat op, zo zegt men bij de christelijke bediendenbond LBC-NVK. "De directie had oren naar onze verzuchtingen, maar er kwamen geen concrete oplossingen. Nochtans is de situatie acuut en leeft het enorm bij het personeel. De werkdruk is te hoog", zegt Johan Lippens, secretaris bij LBC-NVK. "Om de druk op de onderhandelingen hoog te houden is er beslist om een stakingsaanzegging in te dienen." Vorige week was er al een actie in het Lidl-filiaal van Oostkamp. De bonden namen het niet dat een werknemer werd ontslagen omdat die de hoge werkdruk niet aankon. De Lidl-directie is alvast bereid om het overleg gaande te houden en snel een nieuwe vergadering te beleggen.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN