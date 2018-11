Staking bpost gaat door 06 november 2018

De meerdaagse staking bij bpost is nog niet van de baan. CEO Koen Van Gerven heeft de vakbonden gisteren ontvangen voor een ultiem overleg, maar volgens VSOA, ACOD en ACV heeft dit niets opgeleverd. De bonden zeggen dat ze beschikbaar blijven voor "echte onderhandelingen", maar in afwachting daarvan wordt er dus actiegevoerd. Morgen wordt het werk neergelegd in de sorteercentra, donderdag volgen de transporteurs, vrijdag de postbodes. Volgende week maandag is het de beurt aan de loketten, administratie en callcentra, terwijl dinsdag de pakjesverwerking stilligt. (ARA)