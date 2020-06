Exclusief voor abonnees Staking bij Zoo en Planckendael afgewend 23 juni 2020

Het personeel van de Antwerpse Zoo en Planckendael gaat dan toch niet staken. Er zijn data vastgelegd voor sociaal overleg, zo is gisteren afgesproken tijdens een ondernemingsraad. Anderhalve week geleden kondigde de directie aan dat er 24 ontslagen zouden vallen. De dierenparken bleven tijdens de lockdown ruim twee maanden lang dicht. Driekwart van het personeel werd in tijdelijke werkloosheid gezet. Sinds de heropening op 18 mei mogen de dierentuinen slechts 30 procent van hun bezoekerscapaciteit benutten. De inkomsten zijn daardoor zwaar teruggevallen. Maar de vakbonden vinden 24 ontslagen - op een kleine 400 werknemers - onverteerbaar. "De directie lijkt ons signaal te hebben begrepen, er is voortschrijdend inzicht", klonk het gisteren bij vakbond BBTK. (PhT)

