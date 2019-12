Exclusief voor abonnees Staking bij Coca-Cola van de baan 21 december 2019

De stakingsacties van de distributiecentra van Coca-Cola worden beëindigd. Het werk zal er zo snel mogelijk worden hervat. Ten laatste op 15 januari gaan de twee partijen weer aan tafel om verder te onderhandelen over de herstructurering van het bedrijf, waarvoor de staking was uitgebroken. Coca-Cola maakte in januari plannen bekend om twee van zijn vijf distributievestigingen, Hasselt en Heppignies, te sluiten.

