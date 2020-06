Exclusief voor abonnees Staking bij Brantano afgewend 24 juni 2020

00u00 0

Bij de schoenen- en kledingketen Brantano, een onderdeel van het noodlijdende FNG, werd gisteren op het nippertje een staking afgewend. Onder meer in Wevelgem en Beringen zou het personeel te horen hebben gekregen dat de hele voorraad kledij teruggestuurd moest worden. De vakbonden schoten snel in actie om een staking te beginnen in de betrokken verkooppunten. Maar toen kregen ze te horen dat het om een "misverstand" ging.