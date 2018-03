Staking AB Inbev opgeheven 10 maart 2018

De staking bij AB InBev is opgeheven. Directie en vakbonden van de bierbrouwer bereikten gisterenavond een akkoord. Maandag gaan de depots in alle vestigingen van het land weer open. Die werden donderdag en gisteren geblokkeerd door ontevreden werknemers. Directie en bonden hebben afgesproken om voorlopig niet te communiceren over de inhoud van het akkoord. Dat reserveren ze voor het personeel. "De werknemers krijgen maandag toelichting." De positief verlopen onderhandelingen resulteerden in een eerder technisch akkoord over omkadering en verbetering van werkomstandigheden. "Voor de bonden is dit een goed akkoord", stelt vakbondsman Kris Vanautgaerden (ACV). "Het is een kaderakkoord voor de toekomst als een verhuis of sluiting van een ander depot op tafel komt te liggen."

