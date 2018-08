Stage in Schotland voor Duivels 09 augustus 2018

De kamers in Tubeke blijven wellicht leeg. De voetbalbond denkt na over een tweedaagse stage in de buurt van Glasgow na de oefeninterland tegen Schotland op 7 september. De Rode Duivels zouden dus niet terugkeren naar België om de eerste wedstrijd in de Nations League tegen IJsland voor te bereiden, maar wel in Schotland blijven. Van daaruit zouden de internationals vervolgens doorreizen naar Reykjavik. (PJC)