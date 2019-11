Exclusief voor abonnees Staf Red Dragons wordt weer 100% Belgisch VOLLEYBAL 15 november 2019

De nieuwe bondscoach Dominique Baeyens heeft zijn staf samengesteld voor het komend olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn begin januari. Opvallend is dat de opvolger van Brecht van Kerckhove - die recent zelf de handdoek in de ring gooide - teruggrijpt naar vertrouwde gezichten in de omkadering. Zo keert Christophe Achten terug als assistent. Die functie neemt hij samen op met blijver Kris Eyckmans. De scouting komt weer in handen van Marnix Acar en Fons Vranken staat in voor de fysieke begeleiding van de spelers. Hij maakte in de periode van Vital Heynen ook al deel uit van de technische omkadering. De wijzigingen betekenen de exit voor de Polen Karol Redzioch en Damian Musiak (scouting) en de Argentijn Daniel Lecouna (physical trainer). Dominique Baeyens maakte een longlist met 30 spelers die eind december starten aan de nieuwe campagne. De Red Dragons trekken later met een selectie van 14 spelers naar het beslissende olympisch kwalificatietoernooi. (MPM)

