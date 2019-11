Exclusief voor abonnees Staf nog niet compleet 20 november 2019

De 'Wolfpack' is nog niet compleet. Met Miguel Moreira brengt Hannes Wolf zijn vaste assistent mee naar Genk, maar die staf wordt mogelijk nog uitgebreid. In het zog van Mazzu vertrokken ook Van Imschoot, Dessaer en Salmone. "We bekijken samen met Dimitri (De Condé, red.) waar we eventueel nog kunnen bijsturen", zei Wolf. "Er komt nu heel veel op mij af en ik sluit niet uit dat er nog iemand bijkomt om mij daarbij te helpen." (KDZ)