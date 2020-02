Exclusief voor abonnees Staf Coppens keert terug naar 1993 25 februari 2020

Deze week mag VTM-gezicht Staf Coppens (39) z'n jeugd herbeleven in 'Groeten uit'. De presentator keert samen met zijn vrouw Monique (47) en kinderen Nora (10) en Beau (12) terug naar het jaar 1993, waarin hij twaalf jaar oud was. En daar horen nostalgische kleren, ouderwetse spelletjes en aangepaste muziek bij. Zoon Beau kijkt vooral verbaasd op wanneer hij een automatisch antwoordapparaat ziet. "Wat is dat?", klinkt het. "Een rekenmachine? Een printer? Een terugprater ?"

