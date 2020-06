Exclusief voor abonnees Staf Coppens helpt honden aan de leiband te houden 26 juni 2020

Een doodgebeten reekalfje, vogels die uit hun broedplaats verstoten worden of bange kinderen: het zijn allemaal gevolgen van loslopende honden. Kan niet, vindt het Agentschap voor Natuur en Bos, dat daarom een nieuwe campagne lanceert: 'Honden aan de leiband'. Gezicht daarvan is televisiemaker Staf Coppens (39). "Ik ben zot van honden, dieren en de natuur in het algemeen", legt hij uit. "Ik heb zelf drie honden en hou die aan de lijn. Zo simpel is dat. Ik wil dan ook mee helpen duidelijk te maken hoe belangrijk dat is." De volgende weken zullen natuurinspecteurs en boswachters nauwgezet toezien of baasjes hun honden aan de leiband houden. (SDE)

