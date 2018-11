Staelens nieuwe trainer Knokke 22 november 2018

Lorenzo Staelens is de nieuwe trainer van Royal Knokke FC. De rode lantaarn in de eerste amateurklasse had dinsdag Yves Van Borm de laan uitgestuurd. Ex-Gouden Schoen Staelens, die deze zomer zijn contract als assistent bij KV Kortrijk niet verlengd zag, zal nu de club trainen waar zijn zoon Alessio één van de sterkhouders is. De ex-speler van Club en Anderlecht ondertekende een contract tot eind dit seizoen en moet trachten het behoud te verzekeren. (SDDH)